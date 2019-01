El primer Campus Albinegre deixa el llistó molt alt SORPRESES

Aquestes darreres festes de Nadal van ser inoblidables per a mig centenar de xiquets i xiquetes que van participar en el primer Campus Albinegre, organitzat per la Fundació Albinegra.

Les activitats, que es van realitzar a les instal·lacions de Gaetà Huguet del 26 al 28 de desembre i del 2 al 4 de gener, van estar orientades a jugadors de futbol-8 i escoleta, amb un caràcter formatiu per a continuar assimilant conceptes bàsics per al futbol base durant l’aturada lliguera.

Gràcies a la implicació dels entrenadors i monitors, es va aconseguit compaginar il·lusió i aprenentatge, a més amb moltes sorpreses durant el campus. Així, els primers dies els participants van rebre a dos canterans del CD Castellón que ja han debutat aquesta temporada amb el primer equip de Segona B, com són Pablo Roig i Pablo Pedregosa.

A l’any nou, els joves futbolistes van visitar Marina d’Or, per a estar prop dels jugadors del primer equip que eixos dies van ralitzar una concentració a Orpesa.

I per acabar, la darrera jornada del campus la Fundació Albinegra va obsequiar als joves participants amb una samarreta social com a gest d’agraiment per difondre l’albinegrisme. També se’ls va lliurar a cadascun un diploma personalitzat, a més d’un fantàstic esmorzar per a acomediar aquesta primera edició amb el millor sabor de boca.