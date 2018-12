Primer Toque 2018-19: creixement esportiu i compromís social

NOM DEL CLUB:

PRIMER TOQUE CLUB DE FÚTBOL.

ANY DE FUNDACIÓ:

2011.

PRESIDENT:

JORDI MASNOU MARGARIT.

TERRENY DE JOC:

CHENCHO.

EQUIPACIÓ:

TARONJA I BLANCA.

NOMBRE D’EQUIPS:

25.

El Primer Toque CF es basa en el treball diari, la professionalitat dels seus membres i la passió pel futbol que els caracteritza per a continuar aconseguint èxits amb el clar objectiu de continuar formant persones i jugadors ensenyant-los a competir.

Primer Toque CF naix l’any 2011 com a club federat a la ciutat de Castelló. Amb Jordi Masnou i Valero Fraile al capdavant, s’inicia un projecte de futur, seriós i amb una estructura sòlida que ha aconseguit tindre una escola de futbol en la qual els seus equips es caracteritzen per tindre un estil de joc propi, uns valors esportius identificatius i els quals competixen a les màximes categories provincials. El club espera tindre a curt-mig termini al juvenil A en Lliga Nacional i el cadet i infantil A en Lliga Autonòmica. La darrera temporada, el Primer Toque CF va ser, per sisena temporada, el club més premiat del futbol base provincial a la Gala de Premis de la Federació de futbol de Castelló.

Ara tenen un juvenil A en Lliga Preferent, un juvenil B líder en Preferent, el cadet B en 1ª regional i un cadet C en 2ª regional. Completen el futbol-11 l’infantil A en Preferent, l’infantil B en 1ª regional i els infantils C i D en 2ª regional. Els equips estan en una clara línia ascendent, millorant el seu nivell competitiu.

Tots els bons resultats aconseguits en futbol-11 i futbol-8 són conseqüència de la planificació i metodologia que es treballa amb els equips de l’entitat taronja. L’afany de superació i l’alta exigència per part de tècnics i jugadors, l’ambició per continuar millorant, la disciplina i el treball en equip són alguns dels valors diferencials que han convertit al Primer Toque CF en un club referent a la província.