El programa A la Mar 2019 salpa de nou

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i la Direcció General d’Esport han convocat el Programa Lliure d’Estiu dins de la campanya d’activitats nàutiques de la Generalitat A la Mar 2019.

S’ha obert el Programa Lliure d’Estiu dirigit a l’aprenentatge i difusió dels esports nàutics i al coneixement, conservació i respecte del medi marí, amb especial atenció a joves.

El Programa Lliure d’Estiu es realitzarà del 23 de juny al 6 de setembre en instal·lacions i equipaments de la mateixa Generalitat a Benicàssim i Borriana, amb la col·laboració del club nàutic de La Vila Joiosa.

Es tracta d’un programa de familiarització o millora de les activitats nàutiques en el periode estival des d’un punt de vista recreatiu i formatiu, facilitant l’aprenentatge i la pràctica dels esports nàutics.

Els cursos oferits, que es poden consultar en la web de l’IVAJ i de les Escoles de la Mar, inclouen estades en l’Escola de la Mar de Benicàssim en règim d’externat o d’internat en l’alberg Argentina de l’IVAJ, així com en l’Escola de Borriana.

Entre les modalitats s’inclouen vela lleugera, tant d’iniciació com de perfeccionament, vela creuer iniciació, windsurf, piragüisme, rem i pàdel surf, amb estada de cinc dies, de dilluns a divendres.

El Programa Lliure d’Estiu, a més de les Setmanes d’Estiu, també ofereix altres dues modalitats com Un dia en el Mar i Caps de setmana d’Estiu tant a Benicàssim com a Borriana. S’aplica una tarifa especial per a membres de família nombrosa, família educadora o Carnet Jove.