La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes dirigides a centres educatius valencians per a la realització de projectes de promoció de l’esport, l’activitat física i la salut (PEAFS) en horari no lectiu, integrats en el projecte educatiu de centre durant el curs 2019-20.

El projecte PEAFS és el document marc que recull els objectius, les propostes i les activitats per a la promoció de l’activitat física i l’esport que es realitzaran al centre educatiu o en instal·lacions externes. Així, la Generalitat destinarà 700.000 euros per a fomentar i impulsar aquestes activitats i la contractació de tècnics qualificats a les escoles i instituts, una subvenció que suposa un 17% més que les ajudes concedides en la convocatòria passada, les quals van ascendir a 600.000 euros. Els centres interessats poden presentar les seues sol·licituds fins al 15 de gener per via telemàtica en l’enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15652.

L’objectiu d’aquestes ajudes és implantar i desenvolupar programes d’esport, activitat física i salut per a garantir la formació integral dels joves, ja que des de la Conselleria s’aposta per la pràctica esportiva com una de les eines més eficaces per al desenvolupament personal i social dels escolars i la millora de la salut.