El Villarreal B i el CEEM La Bartola s’han retrobat al Parc del Pinar del Grau de Castelló per prosseguir amb les activitats d’Endavant Igualtat que porten realitzant des del principi de temporada. En aquesta ocasió, els dos col·lectius van optar per un punt de trobada espaiós i tranquil, lluny de la rutina del centre benicense i dels terrenys de joc. Un lloc neutral on es pogués dur a terme tot tipus d’activitats i prendre un aperitiu.

Transcorregut l’equador de la present temporada, els jugadors del Mini Submarí i els usuaris de la Bartola ja han tingut temps de conèixer-se i fer bones relacions entre ells. «Les primeres activitats són un poc una presa de contacte i vam aprofitar per conèixer-nos i que ens expliquen la seua història. La veritat és que algunes t’arriben al cor i et fan reflexionar», explica el porter del filial groc, Diego Fuoli.

«Aquest cop hem apostat per una activitat diferent. Hem pres un aperitiu i hem practicat jocs amb ells», afirma el porter aragonès, que ha gaudit d’Endavant Igualtat des de la seua arribada a la Cantera Grogueta: «És un projecte fabulós. Ens brinda l’oportunitat de poder ajudar a persones que no tenen les mateixes facilitats que nosaltres. Poder compartir moments amb ells resulta molt enriquidor».

A més, Dani, usuari de La Bartola i fidel seguidor groc, ha compartit el seu entusiasme per la celebració d’aquesta activitat: «M’agrada que el Villarreal s’involucre tant amb els seus jugadors joves. Ens ho passem molt bé amb cada trobada».

Finalment, Diego Fuoli ressalta l’esperit lluitador que presenten tots els usuaris de la Bartola: «Hem d’aprendre molt d’ells. És gent tremendament lluitadora, que combat les adversitats i que transmeten felicitat i unes increïbles ganes de viure. Resulta molt emocionant estar amb ells».

El projecte Endavant Igualtat consisteix en una iniciativa impulsada pel Villarreal CF, amb el propòsit de conscienciar els joves jugadors de les diferents realitats que existeixen més enllà del món del futbol i ajudar a més els centenars de persones vinculades als diferents centres especials de la província de Castelló.