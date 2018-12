SUPERACIÓ Vull guanyar força perquè en la meua categoria ja fa la diferència

UNA PEL·LÍCULA:

DEADPOOL.

UN LLIBRE:

ELS DIMONIS DE PANDORA.

UN MENJAR:

PAELLA.

UN VIATGE:

DUBAI.

UN ARTISTA:

MALUMA.

ANY I LLOC DE NAIXEMENT: 2002 (16 ANYS), CASTELLÓ.

ESTUDIS: FA PRIMER DE BATXILLERAT A L’IES FRANCESC RIBALTA DE CASTELLÓ.

TRAJECTÒRIA: S’INICIA EN EL TENIS AMB 3 ANYS AL CLUB DE GOLF COSTA AZAHAR. AMB 9 ANYS PASSA AL CLUB TENIS VILA-REAL I AMB 13 S’INCORPORA AL CLUB TENIS CASTELLÓN, EL SEU ACTUAL CLUB.

El castellonenc Miguel Medina Hernández continua seua formació com a jugador al Club de Tenis Castellón, on es prepara per a iniciar la seua primera temporada com a júnior. Tot i ser cadet, la darrera temporada va participar amb l’equip absolut en les eliminatòries pel primer i segon lloc de la Segona Divissió valenciana.

—Com vas arribar al tenis?

—Em va apuntar la meua mare amb tres anys perquè tenia un problema amb els genolls i el metge deia que era l’esport més adequat.

—Per què has continuat jugant?

—Als 9 anys vaig començar a participar en tornejos i a guanyar alguns partits, llavors vaig veure que aquest esport m’agradava prou.

—Com valores la darrera temporada com a cadet?

—Vaig tindre un mal inici perquè em vaig trencar un braç i vaig estar un temps sense jugar, però després vaig aconseguir guanyar un torneig a Vila-real.

—Quina va ser la teua participació amb els equips del CT Castellón?

—Vaig participar amb l’absolut en la eliminatòria pel primer lloc de Segona autonòmica. Vaig guanyar el meu partit però a la fi vam perdre, tot i que ja havíem pujat a Primera, i enguany amb el júnior també hi som a Primera.

—Com afrontes la nova temporada, la primera en júnior?

—Tinc que adaptar-me a la categoria en un any amb menys tornejos, però sobretot volem arribar al Campionat d’Espanya en la competició per equips. Ara estem entrenant tos els dies, menys dimecres i diumenge.

—Com és el teu joc?

—Jugue millor amb la dreta i crec que soc un jugador que defense bé, i tot i que no soc molt fort, arribe a prou boles.

—En què t’agradaria millorar?

—Vull guanyar força perquè a la meua edat ja comença a ser important per a marcar diferències.

—Quins tenistes admires?

—Roger Federer pel seu revés a una mà i Rafa Nadal perquè és un exemple de treball i esforç.