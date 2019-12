El TAU Castelló presenta els seus equips en un acte màgic TOMBI

NOM DEL CLUB:

TAU CASTELLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1994.

PRESIDENT:

LUIS GARCÍA.

PAVELLÓ:

CIUTAT DE CASTELLÓ.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I VERDA.

PRIMER EQUIP:

LEB OR.

En les famílies ben avingudes, quan se celebren les noces de plata es fa una gran festa. El TAU Castelló no ha volgut ser menys i, com la família que és, va reunir el 6 de desembre tots els seus equips de formació per a commemorar el seu 25é aniversari.

Va ser el mateix dia del partit del primer equip davant el Delteco Gipuzko, amb victòria dels de Toni Ten, per la qual cosa la jornada va resultar redona.

Per la pista del Ciutat de Castelló van desfilar uns 200 jugadors, distribuits en 15 equips de base, a més de l’amateur B. Una demostració de que el proyecte del club, amb el pas dels anys, no es debilita, sinó que suma i es consolida.

Abans del partit els jugadors de base es van fer les fotos individuals i de grup, també amb Tombi, el nou símbol del club. La sessió fotogràfica va culminar amb la gran foto de família a les grades, però el més emocionant va arribar al descans del partit, quan tots els equips de base van desfilar davant el nombrós públic que no va deixar d’ovacionar-los.

Els menuts del baby que dirigeix Blanca Soriano van ser els primer en aparèixer, agafats de la mà dels jugadors del senior de Lliga EBA, que a les ordres de Frederic Castelló i Honori García està fen un excel·lent inici de temporada en el seu debut en aquesta exigent categoria.

Després va ser el torn dels prebenjamins que participen en les competicions locals del Patronat d’Esports, com el benjamí B. I a continuació el benjamí A, que està fent un gran paper en Nivell 1 d’Iniciació al Rendiment davant els millors equips autonòmics. També donen guerra els alevins, el C en la competició local, el B en Nivell 2 d’IR i l’A en Nivell 1.

Amb els infantils va arribar el torn dels equips que ja juguen com els majors. El B juga en Nivell 2 d’IR i l’A en Nivell 1. En categoria cadet hi ha tres equips, l’A en Nivell 1 d’IR, el B en Nivell 2 i el C en Nivell 3, tots fent un bon paper. I per últim van ser protagonistes els júnior, l’A d’Autonòmic, que juga amb l’èlit de la Comunitat, el B de Preferent i el C de Primera Zonal.