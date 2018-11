NOM DEL CLUB:

TAU CASTELLÓ.

ANY DE FUNDACIÓ:

1994.

PRESIDENTA:

LUIS GARCÍA.

PAVELLÓ:

CIUTAT DE CASTELLÓ.

EQUIPACIÓ:

BLANCA I VERDA.

PRIMER EQUIP:

LEB OR.

El TAU Castelló va mostrar múscul ahir amb la presentació dels equips de la seua base. La fortalesa del club castellonenc es va veure amb claredat: 18 equips de formació els quals sumen més de 200 jugadors. Sens dubte, una de les xifres més altes que ha tingut el club a la seua història.

Tots van desfilar en una nit en la qual el Ciutat de Castelló va lluir com en les millors ocassions, amb una gran presència de públic a les grades. Hi és que a més el primer equip de LEB Or s’enfrontava al Barça B.

La festa va començar de vesprada amb l’arribada dels equips. Només va faltar el cadet A, ja que es trobava jugant un partit a domicili. La resta es van fer les fotos de grup i individuals, a més d’una primera foto de família amb tots els equips a les grades de pista, encapçalats pel primer equip amb el seu entrendor, Toni Ten, i el president, Luis García.

El moment més emotiu va arribar al descans del partit davant el Barça B, quan tots els equips de base van tornar a la pista en mig dels aplaudiments del públic per a formar de nou i fer una nova i espectacular foto de família.

Els babys van ser els primers a posar davant les càmares i després van seguir els equips, dels més menuts fins els més grans.

Així, dels equips de mini-basket, coordinats per Tony Ripoll, es va passar als conjunts de cistella gran els quals coordina Ximo Ribelles com a director esportiu, fins a arribar als júniors. El B està dirigit per Javi Galindo i el A té a Joan Castillo i José Javier Bonfiglio com a tècnics.

Ja en el darrer escaló abans del pas al primer equip estan els jugadors del sénior B, els quals competeixen en una exigent lliga com és Primera Nacional, amb uns contrastats entrenadors com són Fede Castelló, Honori García i Javier Cavilla.

La base del TAU Castelló Amics del Bàsquet no només destaca pel seu elevat nombre d’equips i jugadors, sinó també per la qualitat dels seus membres. Una bona mostra és que tots els equips A en benjamí, aleví, infantil i cadet militen en Nivell 1 d’Iniciació al Rendiment, la competició més exigent de la Comunitat Valenciana. A més, el júnior A està en Autonòmic, una dura competició de grup únic en el qual també es troben els millors de la categoria a escala autonòmica.