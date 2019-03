Triple corona a Castelló per al CN Ferca San José de València

El Trofeu José Luis Ballester-Costa Azahar, organitzat de nou pel Club Natació Castalia Castellón, va celebrar el darrer cap de setmana el seu desé aniversari, amb la participació de 442 nadadors de 19 clubs d’Aragó, Catalunya i la Comunitat Valenciana.

Aquesta nova edició d’un dels trofeus amb més prestigi del calendari autonòmic per a les categories aleví i benjamí, on s’insisteix en valors com el treball en equip, va tindre com a protagonista el CN Ferca San José de València, que en guanyar la competició per tercer any consecutiu es va emportar el trofeu en propietat. En segon lloc es va classificar el CN Valenciano i va tancar el podi el CN Vinaròs, mentre que el club amfitrió va ser cinqué.

També van rebre un trofeu especial els dos millors nadadors de la prova de 100 papallona, en homenatge al tres voltes olímpic castellonenc José Luis Ballester. Aquesta vegada van ser el nadador del CN Castalia Castellón Pablo García i la nadadora del CN Vinaròs Daniela Muñoz.

Com ja es habitual, es van repartir joguets entre els tres primers classificats de cada prova, i com a nota solidària, es van recollir joguets i aliments per a donar-los els més desfavorits.