Viatja amb el Villarreal CF!

Si la teua major il·lusió és acompanyar als teus jugadors favorits del Villarreal CF en els seus partits fora de casa, aquest somni pot ser realitat molt prompte.

Endavant Villarreal i el diari Mediterráneo tornen a portar-te la gran promoció que les anteriors temporades ha fet possible que molts xiquets i xiquetes formaren part de l’expedició grogueta als estadis de futbol de tota la geografia nacional.

Per a ser un dels afortunats només cal que formes part d’un dels clubs esportius que tinguen una relació amb el Villarreal CF, ja siga com a integrant del Projecte Endavant o qualsevol altre tipus de patrocini amb el club.

com participar-hi? / Per a participar, només has d’enviar del del teu mòbil, per whasap o correu electrònic, una fotografia que podrà ser publicada en el suplement Esport Jove, en la qual estigues jugant amb els teus companys d’equip, animant al Villarreal a l’Estadi de la Ceràmica o el que vulgues.

Entre les fotografies enviades es sortejaran diversos regals, entre els quals destaca un viatge per a dues persones, un xiquet o xiqueta i un familiar major d’edat, per a acompoanyar al Villarreal CF en els seus partits de lliga a domicili. Així, els guanyadors podran sentir-se com un més en l’expedició del Submarí. Així, el primer viatge que es sortejarà és del partit davant l’Alavés del 28 d’octubre a Mendizorroza.

A més, també es sortejaran de manera periòdica samarretes i balons signats per tots els jugadors de l’equip groguet. Uns autèntics tresors per a tots els millors seguidors del Villarreal CF que ara poden ser teus.

Ja ho saps, no esperes més i envian’s ja les teues millors fotografies per a tindre opcions d’aconseguir aquestos regals tan especials i viure així moments realment inoblidables. Que tingues molta, molta sort!