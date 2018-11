Vinaròs es consolida com un nou referent del bàsquet a la província

NOM DEL CLUB:

CLUB BÀSQUET GIL COMES VINARÒS.

ANY DE FUNDACIÓ:

2010.

PRESIDENT:

RAY SANTANA.

PAVELLÓ:

MUNICIPAL.

EQUIPACIÓ:

NEGRA I ROJA.

PRIMER EQUIP:

PRIMERA NACIONAL.

El Club Bàsquet Gil Comes Vinaròs segueix creixent a poc a poc gràcies als pares i mares que porten als seus fills a jugar a aquest esport, així com a la col·laboració dels seus patrocinadors, sobretot l’empresa Gil Comes i l’Ajuntament, així com l’esforç de la directiva amb un treball desinteresat que fa que el club vaja a més, tant en l’àmbit esportiu com social.

Enguany tenen nou equips en competicions de la Federació Valenciana, uns 110 jugadors i jugadores federats, a més de les escoles que inicien ara la temporada i en les quals s’espera tindre al voltant d’uns 60 xiquets i xiquetes.

Els darrers anys s’han consolidat en les diverses competicions i a més enguany s’estrenen alguns jugadors de la base en l’equip de Primera Nacional.

El club ortanitza diverses activitats esportives que ja es troben entre les millors de la província, com el torneis Pequebasquet el qual complirà enguany la novena edició i on participen uns 45 equips de les categories prebenjamí, benjamí i aleví.

També realitzen el seu tradicional clínic de Pasqua i el 3x3 d’estiu el qual ja és tota una tradició de la comarca i província.

Amb l’objectiu de créixer socialment, el club impulsa activitats com que els jugadors del primer equip visiten els colegis per a promocionar el bàsquet entre els més joves.