Hamilton impone su ley en el debut de la F-1 en Austria

Tan solo se ha disputado una jornada de entrenamientos libres y la polémica está servida. Red Bull pide aclaraciones sobre la legalidad del sistema DAS (el piloto mueve la columna de dirección para cambiar la caída y convergencia de las ruedas) de Mercedes, y la 'fechas plateadas' ahora negras para concienciar sobre el racismo piden a Red Bull que no convierta la primera carrera en una polémica. Son los dos equipos más fuertes de esta temporada exprés que arranca en el Red Bull Ring, de Spielberg. Max Verstappen se dibuja como la única alternativa a Lewis Hamilton, el hombre que ha dominado hoy, con mano de hierro, las dos sesiones, un gesto sobre sus intenciones de alcanzar, en diciembre, los siete títulos de Michael Schumacher.

Verstappen no se rinde

Todo el mundo esperaba un poco más de Verstappen en las sesión libres, cuarto en la segunda sesión, pero algunos problemas de puesta a punto no amilanan al vencedor de esta carrera en las últimas ediciones que encontrará en el soleado domingo la temperatura subirá bastantes grados su mejor aliado para sacar partido de la escasa degradación que sufren sus ruedas.

El holandés no variará su agresivo estilo de pilotaje porque el calendario esté reducido a la mitad: Haya 22 carreras, 15, ocho o las que sea, nunca quieres abandonar. Siempre quieres lograr el mejor resultado posible sin, por supuesto, correr un gran riesgo. Si cometes un error, te saldrá más caro. Pero así son las cosas, creo que el enfoque es bastante similar. Siempre quieres un buen resultado, nunca quieres abandonar, explica el holandés, sabedor de que necesitará de todo su talento y agresividad para enfrentarse a los Mercedes, un paso por delante en prestaciones, como casi siempre.

La altura daña a Mercedes

Los 600 metros de altitud de Spielberg rebajan la densidad del aire, y con ella el apoyo aerodinámico. Y en esas situaciones, Red Bull se maneja extraordinariamente bien. En Mercedes lo saben. En los últimos años hemos sufrido aquí porque es un circuito exigente por su altura y su temperatura. Quiero pensar que este año estamos más preparados. En Red Bull parecen muy fuertes. Creo que ha estado todo muy igualado y Red Bull es, sin duda, quien más se ha acercado a nosotros. Max mejora cada año así que creo que serán rivales muy duros. Serán dos fines de semana exigentes", reconoce Hamilton, dominador de las dos sesiones por delante de su compañero Valtteri Bottas. La forma en la que el inglés ha dominado a su compañero finlandés en los ultimos años alienta a Sebastian Vettel a pensar en un volante en Mercedes. Serían la mejor opción, son siempre competitivos, asegura el alemán al que Ferrari ha anunciado que no seguirá en 2021.

Sainz, en mitad de la tabla

Vettel va a sufrir en su despedida de Maranello. Los Ferrari fueron más lentos que los Mercedes, Red Bull y Racing Point, esos coches rosas calcados al Mercedes del año pasado. No tenemos una base para realizar una protesta, dice Andreas Seidl, el jefe en McLaren de Carlos Sainz, quinto y décimo en las dos mangas. El madrileño confía en las mejoras que el coche recibirá en la carrera de Hungría en una temporada en la que quiere seguir brillando antes de llegar a Ferrari, en el 2021.

Me sorprendió mucho el análisis tan exhaustivo que habían hecho en Ferrari de mi carrera deportiva, en todos los equipos y categorías. Me hizo abrir los ojos en que sí, por mucho que no salgas en la televisión o que un 12 puesto parezca, a menudo, insignificante, todos los equipos de F-1 te analizan y ven todo lo que haces", desvela el madrileño.