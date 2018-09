Con la bajada de las temperaturas apetecen unos judiones de la Granja con perdiz

Preparación

Para preparar los judiones de la Granja con perdiz hay que trocear esta última en cuartos, salpimentarla y freírla en una cacerola con aceite de oliva y el hueso de jamón. Cuando esté dorada, añadir el laurel, los ajos, el pimiento choricero, la pimienta, la cebolla y la zanahoria troceada, los chorizos, la panceta y una cucharada sopera de harina. Se pocha todo a fuego lento removiendo de vez en cuando.

Elaboración

Una vez pochado, hay que sacer el chorizo y la panceta, trocearlos y reservarlos para utilizarlos posteriormente. Luego, cubrir el resto con agua y dejar hervir a fuego lento hasta que la perdiz esté bien cocida. Tras 40 minutos, añadiremos los judiones ya cocidos, el chorizo y la panceta y mantendremos unos 20 minutos con fuego lento.

Judiones

Empleamos los judiones ya cocidos. Simplemente hay que dejarlos a remojo en la noche de antes de cocinarlos, y cocerlos durante dos horas a fuego lento con un poco de carne ( huesos de jamón, ternera o cerdo…). De este modo, nos aseguramos de que están bien cocidos.

Ingredientes para cuatro personas

Perdiz: 1

Judiones: 1 kg

Ajos: 2 dientes

Sal: al gusto

Pimienta: 6 bolas

Cebollas: 2

Zanahoria: 1 cucharada

Chorizos: 3

Panceta: 3 lonchas

Hueso de jamón: 1

Pimentón choricero: 1

Elaboración: 60 minutos

Para saber más…

Cuidado con los sandwichs

Es tan famoso y consumido sándwich o bocadillo de jamón york y queso es una de las combinaciones más nocivas para la salud. La unión de las aminas del queso y los nitratos del jamón york en el estómago produce nitrosaminas, un producto cancerígeno. La solución para poder comer esta combinación tan tradicional y consumida es bien sencilla: sólo hay que añadir tomate (en trozos o rallado), que actúa de antioxidante y contrarresta la acción de las nitrosaminas.

Sofreír el arroz no sirve de nada

Pruebas realizadas por la Denominación de Origen Arroz de Valencia han demostrado que sofreír al arroz antes de echar el agua en la paella no sólo no sirve de nada sino que es negativo. El revestimiento que produce el sofrito en la gramínea hace que el líquido que debe absorber encuentra dificultades para penetrar. No hay ninguna priva que diga que al sofreír el arroz, éste gane dureza. Se pase menos o tenga más sabor.

La cerveza es muy saludable

La cerveza, tomada con moderación, no engorda. Un vaso pequeño de cerveza contiene las mismas calorías que una manzana y 300cc contienen 150 calorías. Esta bebida facilita la digestión y estimula el apetito, es buena para los nervios, el insomnio, la anemia y para prevenir el infarto de miocardio. La cerveza es diurética, fácil de digerir, aumenta el suministro de sangre al cerebro y es adecuada para las personas hipertensas.