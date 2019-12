Dos castellonenses se formarán en uno de los mejores restaurantes del mundo

Durante cuatro meses, dos estudiantes de hostelería de Castellón recibirán formación en El Celler de Can Roca con una beca BBVA de gastronomía. La entidad ha dado a conocer hoy miércoles 11 de diciembre a los diez ganadores que compartirán experiencias culinarias en Girona tras la final en la que los hermanos Roca han ejercido de jurado de excepción. Gloria García Rus, nacida en Castelló; y Noureddine Jalloul Ratbi, afincado en la misma ciudad, han obtenido una de las diez becas en El Celler.

El Celler de Can Roca, que ha sido proclamado como mejor restaurante del mundo en 2013 y en 2015 y que durante una década no ha bajado del top-3 mundial, forma parte desde este año del selecto club del ‘Best of the Best' de los restaurantes.

Gloria García, natural de Castelló, disfrutará de una beca como asistente de sala en El Celler de Can Roca. Compromiso, pasión y positivismo. Así se presenta esta joven de 23 años que cuenta cómo llegó a la sala por “un pequeño error”, pero que después ya no pudo salir de ella. Estudiante de Gastronomía y Management Culinario, la castellonense considera que "el agradecimiento del cliente es la mejor recompensa".

Mientras que Noureddine Jalloul, afincado en Castellón, ciudad dónde ha desarrollado su formación en los fogones, ha obtenido una de las becas de cocina en el restaurante de los hermanos Roca. Este joven de 21 años natural de Tarragona y afincado en Castellón —ciudad donde ha cursado sus estudios gastronómicos— fue seleccionado, entre 2017 y 2018, entre los 50 mejores jóvenes cocineros de España, por la escuela Le Cordon Bleu. En su experiencia laboral destaca su paso por el restaurante Abac, en Barcelona. Actualmente sigue formándose cursando un Ciclo de grado superior de dirección de cocina, en Castellón, y trabaja como segundo de cocina.

El nuevo programa formativo de BBVA y El Celler de Can Roca, con foco en la innovación continua y la sostenibilidad, ayudará a los jóvenes a adquirir las competencias necesarias para generar una experiencia que sorprenda al cliente. De los diez seleccionados, siete aprenderán en la cocina de El Celler y tres en la sala de la mano de los hermanos Roca y su equipo. Los dos estudiantes castellonenses elegidos tendrán la oportunidad de recibir formación durante cuatro meses a la vez que compartirán esta experiencia con otras jóvenes promesas de la gastronomía.