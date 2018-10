Se acabó 'Aiteda': Cepeda comunica el fin de su relación con Aitana y la lía en Twitter

La historia de amor entre Cepeda y Aitana se ha fraguado delante de todos y de la misma manera ha terminado. El joven cantante ha decidido hacer público a través de un comunicado en Twitter que la relación entre ambos ha terminado. Dicho mensaje también ha sido apoyado por Aitana, aunque no por muchos usuarios que han criticado el gesto.

Hace un tiempo que necesitaba contar nuestra situación actual. Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados, comienza su escrito el joven, que continúa: Sé que esto será noticia pero ha de serlo para que luego venga la calma. Calma donde espero que me estéis esperando los que realmente estáis aquí por la música.

Cepeda finaliza el escueto mensaje pidiendo respeto: Para los demás, los que no están aquí por la música, espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y decisiones ajenas, escribe.

Aitana, por su parte, también se ha mostrado directa: “Todo está dicho ya. No voy a decir nada más porque se sufre. (…) Os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto”. La joven cantante ha remarcado que no va a hablar más del tema: “Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más”.

Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias 💛

— Aitana (@Aitanax) 7 de octubre de 2018

La polémica siempre ha acompañado a los dos concursantes de ‘OT 2017’: comenzaron una efímera relación que se confirmó este verano cuando, en un concierto de la gira, ambos protagonizaron un sonado beso. Ya antes de ese momento las críticas se centraron en Cepeda por pedir respeto por su intimidad y a la vez exponer su noviazgo, unos comentarios que se han vuelto a repetir en las redes sociales.

Cepeda sigue hablando de su música y el disco que ha publicado. https://t.co/J9VLih0kaS — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) 7 de octubre de 2018

Cepeda: solo quiero hablar de mi vida profesional.

Cepeda también: saca 2 single y no tiene una mierda de repros en yt y hace esto...

Que bochorno tias pic.twitter.com/G7bNkLTxxZ — INDIGNADITA (@INDIGNADlTA95) 7 de octubre de 2018