Amber Heard admite que golpeó a Johnny Depp

Amber Heard ha admitido en un audio filtrado haber golpeado a su exmarido, el actor Johnny Depp, según ha publicado en exclusiva el 'Daily Mail'.

La grabación es del 2015 y pertenece a una de las sesiones de terapia a las que acudía el matrimonio. El diario británico asegura que Heard grabó de forma pactada el audio, una conversación en la que hace referencia a un enfrentamiento de la noche anterior ente ambos. Así, reconoce lamentar no haberle dado una bofetada, pero sí golpearle, para después burlarse de él.

“Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo. Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny”, exclamó la artista.. En la grabación también se puede escuchar a Depp: “Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro”.

Mientras que en otro audio, Heard confiesa que no puede controlar su carácter: "No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza”. A lo que el intérprete contesta: “No voy a tener una disputa física contigo... Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme”.

En octubre del año pasado, los abogados de Heard pidieron al actor que entregara su historial médico para demostrar que era presuntamente adicto al alcohol y las drogas. Si perdiera el juicio por la que Depp la acusa de difamación, la actriz tendría que pagarle una indemnización de 50 millones de dólares.