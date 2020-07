Ana Belén: "Hay que estar muy atentos, a la mínima te cuelan un discurso homófobo o machista"

Ana Belén no tiene "miedo" de que se pierdan con la actual crisis derechos conquistados, pero cree que hay que estar "alerta" porque "a la mínima puede colarse un discurso homófobo o machista" Lo dice estos días que se celebran los 15 años del matrimonio igualitario en España. La actriz recibirá en unos días el Premio Corral de Comedias. Será en una edición más reducida, que se celebrará entre el 14 y el 26 de julio.

"A la mínima hay una rendijita y de repente te cuelan un discurso homófobo o machista, que sabes de dónde viene, evidentemente, sabemos quiénes son, quiénes están ahí. No se puede dar marcha atrás en tantas libertades que se han conseguido y que con básicas", asegura. La artista madrileña, de 69 años, recibe el premio por su trayectoria teatral, pero sobre todo con los textos clásicos que ha interpretado, de Lorca a Valle Inclán. Y tras bromear con la posibilidad de que la hayan elegido por no haber encontrado a nadie más, asegura: "Este premio me recuerda que una de las cosas que más he hecho en la profesión ha sido teatro clásico". En ese festival presentó por ejemplo, 'La hija del aire', de Calderón, dirigida por Lluís Pasqual.

"No me gusta la bronca"

En la actual situación de incertidumbre actual provocada por la pandemia, Ana Belén defiende la necesidad de "continuar", a pesar del "susto" y con "medidas, respeto y responsabilidad". Ante las voces críticas por la gestión del Gobierno en Cultura, la actriz considera que "se está haciendo lo que se puede, tratando de no dejar a la gente atrás, no solo en la cultura". "Si esto ocurriera solo en nuestro país, el discurso sería otro. Pasa a nivel mundial, esta incertidumbre se está viviendo en todo el mundo y creo que como vamos aprendiendo en la medida en la que lo vamos pasando tampoco es como para quejarse mucho", precisa.

La artista, quien afirma sentirse representada por "algunos" políticos, precisa que no le gusta "la bronca" y, si hay que reivindicar, "hay que pedir que la gente no se muera de hambre y tenga un mínimo de seguridad". En cualquier caso cree que "hay que reivindicar que colectivos que han estado en primera línea cuenten con todas las garantías, seguridad y medios", en referencia a la Sanidad pública.

Higiene mental y distancia

Durante el confinamiento, dice que ha tratado de "reflexionar poco y de tener la cabeza ocupada para no pensar" en lo que estaba ocurriendo. "He estado muy informada, y en algunos momentos pegada a la radio, aunque con higiene mental y distancia".

Aunque es "optimista", tiene dudas acerca de si la pandemia va a hacer mejores a los seres humanos. "La gente que era buena y solidaria va a seguir siéndolo y la gente mala va a seguir igual. Individualmente no sé si habremos sido capaces de aprender algo de este horror". Como mucha gente, recuerda que salía a aplaudir a los sanitarios. "Al principio ponía incluso el 'Resistiré', pero el día que murió Aute para mí se acabó. Fue un día muy triste y no tenía ganas de música".