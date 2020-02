Antonio Montero fue operado de un tumor

El contertulio de Sálvame Antonio Montero desveló el miércoles los problemas de salud que ha padecido recientemente. Fue precisamente en el programa de Tele 5 donde contó que en el pasado mes de septiembre le extirparon un tumor de una pierna del tamaño de una pelota de tenis, tras notarse durante el verano un bulto extraño.

«Me operaron y seguí viniendo al programa igual, y a los 15 días fui a quitarme los puntos y me encontré al director del hospital y a un oncólogo y pensé reunión de pastores, oveja muerta. Me dijeron que esto es una cosa chunga, es malo, pero que lo que me han quitado estaba bastante hermético pero que tenían que quitarme el músculo entero, que atraviesa la rodilla hasta la cadera. Me lo quitaron a los quince días», relató con normalidad. «Es un tipo de tumor extraño y hay que controlarlo, me han hecho las pruebas y el viernes –por hoy– me dicen qué tal estoy», explicó el periodista.