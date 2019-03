Arantxa y Santacana ya están divorciados

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana ya están oficialmente divorciados. El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde el empresario presentó la demanda de divorcio ha declarado este jueves la disolución del matrimonio. La extenista, que pretendía que el divorcio se resolviera en Miami (EE UU) donde inicialmente se comenzó a tramitar y donde residen ambos y sus dos hijos, tiene un plazo de 20 días para presentar un recurso de apelación.

La intención de Arantxa y de sus abogados es que Josep Santacana no se desentienda de los problemas económicos que tenía la pareja. En este sentido, la sentencia no incluye los capítulos matrimoniales que solicitaba Santacana, así que todo lo que se refiere al patrimonio de Arantxa se discutirá en Estados Unidos.

En el trasfondo de la separación y de la disputa económica entre Sánchez Vicario y Santacana está la querella impulsada por el Banco de Luxemburgo y que investiga un juzgado de Barcelona. La entidad se querelló contra la tenista y contra el empresario por una deuda pendiente de pagar de 7,5 millones de euros y llegó a pedir su ingreso en prisión, que fue rechazado.

Santacana impulsó inicialmente el proceso de divorcio en Miami y pidió la custodia de los hijos con el argumento de que Sánchez Vicario padece problemas psicológicos y no puede hacerse cargo de ellos. Pero posteriormente inició acciones legales en Barcelona. ."Como se podrá demostrar judicialmente, no me he quedado nada de Arantxa", insistía hace unos días Santancana. La tenista, en cambio, acusa a su expareja de haber controlado su patrimonio: "Lucho un partido a cinco sets ante un rival muy duro, pero si algo tengo es resistencia. Nunca podré perdonar todo lo que está haciendo para dañarme. La persona que he descubierto no es de la que me enamoré", explicó en una exclusiva la semana pasada a la revista 'Hola!'.