Armani dona 1,25 millones para luchar contra el coronavirus

Sin público y sin aplausos, así tuvieron que desfilar los modelos del diseñador Giorgio Armani durante su presentación en la Semana de la Moda de Milán a finales de febrero, cuando el coronavirus empezó a azotar el país, el segundo más castigado por esta enfermedad, por detrás de China. Con la Lombardía cerrada a cal y canto y mientras crece el número de muertes y de contagios por el Covid-19 (366 y casi 6.400, respectivamente, según el balance de este lunes por la mañana), el veterano modisto ha dado un paso al frente y ha anunciado que contribuirá con 1,25 millones de euros para ayudar a frenar eesta crisis sanitaria.

Tal como informa el portal especializado 'WWD', esta donación se repartirá entre dos hospitales (Luigi Sacco y San Raffaele) y dos fundaciones (el Istituto dei Tumori, en Milán, y el Istituto Lazzaro Spallanzani, en Roma).

El anuncio de esta contribución se hizo este domingo por la noche, después de conocer el último balance oficial de víctimas de la enfermedad, y de que el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, emitiera el sábado por la noche un decreto por el cual se prohíbe los movimientos dentro y fuera de la Lombardía, y 14 provincias en las regiones de Véneto, Emilia Romaña, el Piamonte y Las Marcas hasta el 3 de abril. Con la medida se espera contener el virus y evitar que los hospitales se colapsen.

Armani también ha tomado la decisión de cerrar durante unas semanas sus centros de producción en el norte de Ialia, así como sus oficinas centrales de Milán

Otras empresas donantes

Antes que Giorgio Armani, otras marcas de lujo de la moda también hicieron sus aportaciones. Por ejemplo, el mes pasado Bulgari hizo una donación al departamento de investigación del Istituto Lazzaro Spallanzani, por cierto, uno de los primeros equipos médicos en aislar el ADN del virus. Con ese dinero el hospital, especializado en enfermedades infecciosas, compró un sistema de adquisición de imágenes microscópicas, básico para avanzar en la investigación del Covid-19. La máquina está valorada en 100.000 euros.

También han apoyado a los investigadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que han hecho una donación a dos universidades con sede en Milán.

Versace, por su parte, también ha donado 125.000 euros a la Cruz Roja china, para aliviar la escasez de suministros médicos en el país. Con el mismo fin y para la misma organización Louis Vuitton prometió aportar otros 2 millones de euros.

Según la misma revista, otras compañías como L'Oréal, Estée Lauder Cos. Inc. y Shiseido Co. Ltd, así como Swarovski también habrían hecho sendas aportaciones para luchar contra el coronavirus.