La BBC investiga si hubo trampas en la famosa entrevista a Lady Di de 1995

El director de la BBC ha confirmado este lunes que la cadena pública británica investigaría cómo se consiguió una famosa entrevista en 1995 con la difunta princesa Diana, en medio de acusaciones de su hermano, Charles Spencer, de que la habían engañado para que participara.

Durante la entrevista, que fue vista por más de 20 millones de espectadores en Gran Bretaña, Lady Di sorprendió a la nación al admitir una aventura y dar detalles de su fallido matrimonio con el heredero al trono, el príncipe Carlos. "La BBC se está tomando esto muy en serio y queremos llegar a la verdad", ha dicho Tim Davie, director general de la BBC en un comunicado sobre las afirmaciones de Spencer. "Estamos en el proceso de encargar una investigación sólida e independiente".

El periodista Martin Bashir, durante una entrevista con Michael Jackson.

Hace unos días, Charles Spencer dijo que la BBC no se había disculpado por lo que, según él, eran documentos falsificados y "otros engaños" que lo llevaron a presentarle a Diana al periodista Martin Bashir. El 'Daily Mail' también ha publicado lo que dijo que fueron notas que Spencer tomó durante una reunión con Bashir y Diana en 1995, en las que el periódico dice que el periodista hizo una serie de acusaciones en un intento por obtener la entrevista. Entre ellas, afirmaciones de que Diana estaba siendo molestada por los servicios de seguridad, que se estaba pagando a dos ayudantes superiores para que proporcionaran información sobre ella y que Bashir había proporcionado extractos bancarios falsos para respaldar esas acusaciones. Bashir no se ha pronunciado al respecto. Reuters no ha podido contactarlo.

1/2 Many people are, quite understandably, asking why I’ve waited till now to come forward with the truth about how the @BBCPanorama with my sister came about. While I knew that Martin Bashir used fake bank statements and other dishonesty to get my sister to do the interview,...