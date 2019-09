Camilo Sesto: las reacciones a su muerte en internet

Camilo Sesto (Alcoy, 1946) ha fallecido este domingo a los 72 años de edad, según han confirmado en su cuenta de Twitter. Las muestras de cariño y las condolencias no se han hecho esperar en las redes sociales, donde el cantante ha sido 'trending topic' desde primera hora de la mañana.

"Alcoy llora hoy la muerte de Camilo Sesto, el alcoyano más universal y autor de tantas canciones que forman parte de nuestra vida", ha tuiteado el alcalde de su Alcoy natal, Toni Francés, que ha decretado dos días de luto oficial en el municipio.

Uno de los primeros políticos en reaccionar ha sido el presidente Pedro Sánchez, que ha destacado su figura artística. "Consiguió ser uno de los artistas más queridos y universales", ha tuiteado el secretario general del PSOE. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dado su pésame a la familia, amigos y artistas que conocían a "uno e nuestros cantantes más populares, existosos y universales". El popular Pablo Casado, por su parte, recalca la "voz privilegiada y admirable". "Un excelente compositor que nos deja un gran legado e interpretaciones irrepetibles", ha añadido.

La muerte de Camilo Sesto generó reacciones entre artistas de todo el mundo, principalmente españoles y latinoamericanos, como la española Chenoa, el mexicano Aleks Syntek y el chileno Andrés de León. "Gracias por tanto arte", ha tuiteado la cantante mallorquina de origen argentino.

Que tristeza más grande , #camilosesto para mi una voz incomparable y además un compositor increíble . Crecí escuchándolo y admirándolo desde pequeño , he cantado sus canciones desde siempre y su música ha sido… https://t.co/EkiFKiUX8A

Muchos tuiteros anónimos comparten en estos momentos sus condolencias con familiares y amigos del cantante nacido Camilo Blanes Cortés en Alcoy un 16 de septiembre de 1946. También tuitean algunas de sus letras más conocidas, cuelgan vídeos de actuaciones en directo y otros recuerdos.

"Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor...🎶



Adios Camilo Sesto pic.twitter.com/fmoBpJ9NKm