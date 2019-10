La cantante Adele sale con Skepta, el rapero

La diva británica del pop, de 31 años, ha encontrado el amor en brazos del rapero Skepta, de 37 años, según publicó ayer The Sun. El pasado abril, Adele anunció a través de sus representantes que se había separado de su marido, el filántropo y exbroker Simon Konecki, tras siete años de relación y un hijo en común.

Según The Sun, Adele, que lleva tiempo alejada de los escenarios, se ha visto varias veces con Skepta, cuyo nombre real es Joseph Adenuga Jr. Él también es de Tottenham y son amigos desde hace años. The Sun asegura que hace menos de dos semanas él celebró su cumpleaños en un local de Londres y Adele no faltó a la cita. «Han estado muy cerca uno del otro después de que ambos rompieran sus relaciones», asegura el diario. Si la cantante de Hello es madre de Angelo James, que el próximo 19 cumple 7 años, el rapero se convirtió en padre el pasado noviembre. El año pasado tuvo una breve relación con Naomi Campbell.