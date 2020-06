Carlos habla de su «leve» experiencia

El príncipe Carlos, de 71 años, ha reflexionado acerca de su experiencia «leve» con el covid-19 y ha aprovechado para hablar del medioambiente. «Tuve suerte en mi caso y salí de eso bastante a la ligera. Pero lo he tenido y puedo entender lo que otras personas han pasado», ha explicado en una entrevista para la serie After The Pandemic: Our New World de la cadena Sky News, que se emitió anoche en el Reino Unido.

Tras lamentar las pérdidas ocasionadas por la pandemia y recordar que muchas personas se han tenido que despedir de sus seres queridos desde la distancia, el príncipe lanzó un mensaje sobre ecología. «La gente ha comenzado a darse cuenta de que tenemos que volver a poner la naturaleza en el centro de todo lo que hacemos y ponerla en el centro de nuestra economía», dijo.

«Cuanto más erosionamos el mundo natural, más destruimos la biodiversidad, más nos exponemos a este tipo de peligros», afirmó. Para él, esta pandemia y otros desastres están directamente relacionados con la pérdida de biodiversidad del planeta.