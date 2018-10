A Carmen Lomana le ofrecieron un bebé

La Asociación Sevilla Bebés Robados ha solicitado a la Fiscalía Provincial que cite a declarar a la socialité Carmen Lomana después de que esta revelara que le ofrecieron un bebé recién nacido en una clínica de Sevilla a principios de la década de los 90.

En un escrito, con registro de entrada en la Fiscalía de Sevilla de 16 de octubre, la asociación solicita al Ministerio Público que, en la investigación relacionada con los casos denunciados de sustracciones de menores recién nacidos o adopciones irregulares, llame a declarar a Lomana por si tiene información relevante. Esta solicitud es consecuencia de las declaraciones realizadas por la conocida empresaria en Espejo Público, en la que, entre otras cuestiones, indicó que a su marido y a ella, ya fallecido, les ofrecieron un bebé recién nacido en una clínica de Sevilla y les aseguraron que la madre «estaba conforme». «No sé si era cierto que su madre biológica estaba a favor o no, pero no quise aceptar la propuesta», afirmó. Más tarde, ha matizado que no se acuerda de qué clínica fue.