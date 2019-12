Chenoa: "He sufrido un principio de cáncer de útero, endometriosis y quistes"

Chenoa está pletórica con su próxima boda con su novio Miguel Sánchez Encinas, con el que se dará el 'sí, quiero' el 14 de junio. Una gran noticia que llega después de pasar unos años complicados por algunos problemas de salud que ha confesado a Carlota Corredera para su libro, 'Hablemos de nosotras', que saldrá a la venta el próximo 21 de diciembre.

La cantante ha relatado que desde hace varios años sufre problemas de salud que le dificultan convertirse en madre. Además de "un principio de cáncer de útero, que sufrí a los 25 años, he tenido endometriosis y también quistes", afirma. "Estoy operada dos veces por laparoscopia", añadió a la presentadora de 'Sálvame' (Tele 5).

ETAPA SUPERADA

Por este motivo, le resultaba complicado hacer frente a las preguntas que le hacían sobre si quería ser madre. "Me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía", afirma a extriunfita, pero asegura que ahora ya no le molesta: "Antes sí me frustraba, se me veía en la cara, pero ahora ya no. Son muchos años".

Ahora, con los planes de boda con su novio, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, a la intérprete no le importaría convertirse en madre, como ha contado: "Tengo 44 años y sé que es más complicado ser madre a mi edad, pero si llegara el bebé, estaríamos encantados".

La felicidad que siente la artista por su inminente boda se ha enturbiado por la guerra que mantiene con su padre José Luis Corradin. Este concedió una entrevista en exclusiva en la que dedicaba unas duras palabras a su hija, a quien ha tachado de "caradura". Además, asegura que se ha enterado de su compromiso a través de la prensa y carga también contra el resto de su familia. "Ella es la gallina de los huevos de oro para su madre, su padrastro, su hermano que es mi hijo... Ella les mantiene",.

Chenoa no se ha pronunciado sobre los desafortunados comentarios que ha hecho su padre, pero sí que ha asegurado que todo está en manos de sus abogados.