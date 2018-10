La conmovedora historia de un hombre con alzheimer que solo recuerda un bonito dato

A Garmor le pasó una "cosa super extraña" una noche en casa. Y lo narró casi en directo. Hacía unos minutos que habían picado en el telefonillo del portal, miró por la cámara y solo había una silueta que desconocía, así que decidió abrirle.

Tras escuchar cómo subía el ascensor, se asomó por la mirilla y vio salir a un hombre mayor, de unos 85 años, con bolsas de compra.

Escucho que llaman al ascensor y bueno miro por la mirilla de mi casa y veo salir del ascensor a un señor mayor de unos 85 años con unas bolsas como de la compra. — Garmor (@rabolcom1) 5 de octubre de 2018

El hombre intentaba responder pero no le salían las palabras. "Las bolsas perdían agua", dice este tuitero. Habría comprado congelados y se estaban descongelando. Algo normal si los supermercados suelen cerrar sobre las 21.45h y eran las 00:20 de la noche.

Así que viendo el panorama le vuelve a preguntar si está bien, se gira con cara extraña y vuelve a subirse al ascensor para bajar. "Yo flipando, decido bajar detrás de él y le vuelvo a preguntar si necesita algo. Me responde que sí, pero sin mirarme".

Se monta y se va ... a todo esto yo flipando y el rellano con un charco ... decido bajar detrás de él al portal y le vuelvo a preguntar si está todo bien o si necesita algo ... a lo cual me responde sin mirarme que si que si que estaba todo bien. — Garmor (@rabolcom1) 5 de octubre de 2018

Se sienta a su lado para intentar sacar información útil. Le pregunta cuánto tiempo hace que hizo la compra, y responde que 15 minutos, algo imposible. Pregunta si sabe dónde está su casa y responde que no, que bajó a hacer la compra y que se ha perdido.

Ahí deduce que el hombre tiene demencia senil o Alzheimer, alguna enfermedad que le impida recordar.

Tras pedirle un teléfono de casa, a lo que responde que no hay, le pide el DNI para ver la dirección de su casa.

Bueno le acompaño hasta allí le pregunto si tiene alguna llave y saca del bolsillo un juego de llaves pero me decía que llamase al timbre que estaba su mujer y él iba cargado con las bolsas de la compra. — Garmor (@rabolcom1) 5 de octubre de 2018

Para no molestar a su mujer por si dormía, le pide las llaves y trata de abrir el portal. Pero ninguna de las tres funciona y la puerta no se abre, así que deciden bajar a un bar a preguntar si conocen al hombre y saben dónde vive. No lo habían visto entrar nunca en el portal pero sabían más o menos la zona en la que vivía, dos calles más arriba.

Por el camino, fue nombrándole las calles para ver si recordaba algo. Y abriendo portales hasta que uno abrió.

Preguntó por qué le habían dejado ir a hacer la compra solo en estas condiciones, y el hijo aseguró que se escapaba. Que no necesitaba comprar comida si había en casa, pero la respuesta le conmovió: "Para cocinarle en el aniversario a tu madre".

Entro con él y de repente sale un tío de unos 40 años y dice papá por fin llamamos a la Policía y todo .. y se pone a hablar conmigo que si gracias que si su padre tenía un problema. — Garmor (@rabolcom1) 5 de octubre de 2018