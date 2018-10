«Consumo porno, pero no tiene en cuenta a las mujeres»

Paula Vázquez admite ser consumidora de porno y critica a esta industria por los modelos de conducta sexuales que está creando en las nuevas generaciones. En una entrevista concedida a Icon de El País, la presentadora televisiva tiene claro a qué se deben casos como La manada: «Creo que la culpa la tiene el porno en internet. Yo consumo porno on line. No tengo pareja, así que consumo este tipo de porno, sí. Y he comprobado que está muy de moda una categoría que se llama van gangbang, que es eso, muchos tíos, hasta 30, con una sola mujer», cuenta. «Por otro lado está el lenguaje. Todo es guarra, zorra, cerda, puta… Y esto está afectando a una generación muy joven que ve porno en el móvil. Los jóvenes de ahora están enganchados al porno», asegura, y concluye con una crítica: «El porno no tiene en cuenta a las mujeres para nada».