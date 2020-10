El creador de 'Chernobyl' responde a Díaz Ayuso sobre la pandemia

La gestión de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso está siendo como menos controvertida y discutida por adversarios políticos, científicos, médicos y ciudadanos. A ellos también se ha sumado en esta ocasión Craig Mazin, creador de la popular y exitosa serie de HBO 'Chernobyl'.

En uno de los plenos de la Asamblea madrileña la presidenta Ayuso se las tuvo con Mas Madrid y puso como ejemplo de mala gestión el desastre nuclear de Chernóbil de abril de 1986.

"Chernóbil nos demuestra como un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción por ocultación. Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid. sucedió gobernada por ustedes", remachó Díaz Ayuso en su crítica a la formación de izquierdas.

Las declaraciones, colgadas por el PP madrileño en su cuenta de Twitter, provocaron el habitual rifirrare de declaraciones cruzadas de los usuarios de la red, entre las que sorprendió un tuit del propio Mazin.

El guionista y director estadounidense se sintió directamente aludido por la polémica generada y no dudó a responder al tuit del PP y de García Ayuso con un explicito: It's clear to me that she missed the point of the show. Algo así como: tengo claro que ella (Díaz Ayuso) no se ha enterado de qué va la serie.

Poco después, era el líder de Más País, Íñigo Errejon, el que lanzaba su irónica critica a la presidenta con un tuit en el que afirmaba: "Creo que Ayuso se ha liado con lo del núcleo irradiador".