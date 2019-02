David Bisbal canta este viernes en Miami, mañana sábado en Orlando y el domingo en Houston. Pero antes de iniciar esta gira americana que comenzó en Nueva York hizo un trámite, el pasado martes 12, en el juzgado número 6 de Alcobendas, la localidad madrileña donde reside: denunciar a su expareja Elena Tablada por medidas de protección del menor. En este caso, la hija que tienen en común, Ella, que justo ayer cumplió 9 años, como ambos se encargaron de recordar en sus cuentas de Instagram. Más allá de las bellas palabras hacia la princesa, el huracán parece que se ha reactivado.

El almeriense lleva meses asegurado por activa y por pasiva a los medios que no tiene nada que decir públicamente sobre su expareja, y lo que tuviera que decir se lo diría personalmente a ella. Tampoco tenía intención de entrar a saco para hablar de cuestiones ajenas a su carrera, dar exclusivas aireando trapos sucios y lucrarse con ello. «No lo he hecho antes ni lo haré ahora», aclaraba en Barcelona, antes de su actuación en la Gala del Sida, en diciembre.

PEOR QUE A UN PERRO

El mal rollo entre ambos es conocido, viene de largo y ha tenido numerosos capítulos. En diciembre pasado, Tablada tomó medidas legales contra Carlos Phillip Llopi, el chófer cubano que trabajó para ella y para David Bisbal durante tres años cuando eran pareja. La joven reconvertida en diseñadora actuaba así contra el conductor después de que este arremetiera contra ella en El Español asegurando que trataba al cantante «peor que a un perro». «Es más, cuando él se iba de gira, ella me daba hasta 500 euros para que los paparazzi no hicieran fotos de las fiestas de tres y cuatro días que hacía en la mansión de él», añadía.

Antes de eso, otro encontronazo fue la aparición, la pasada primavera, de una fotografía de Rosanna Zanetti -la esposa de Bisbal y con la que espera un niño- con Ella en la feria de Almería, en la que se veía a la actriz venezolana y la pequeña con un vestido confeccionado con la misma tela, y desde una cuenta vinculada con Tablada. «Yo he permitido de todo... Hasta que el padre de mi hija dijo una barbaridad tan grande como que comercializo con Ella, que es lo más lamentable que puede decir alguien, sabiendo que es mentira», explicaba Elena Tablada el pasado noviembre en Hola! , donde ha protagonizado varias exclusivas; entre ellas su boda con en Cuba Javier Ungría.

Reconocía entonces que le entristecía mucho esta guerra con Bisbal: «En estos 14 años he conocido todas las versiones de David, pero al de ahora no lo reconozco. Es un completo desconocido», decía entonces. Y anadía que no paraba de recibir emails que no le estaban permitiendo centrarse en los preparativos de su boda cubana.



Si todo sigue su curso, David y Elena podrían volver a verse. Cara a cara. En el juzgado.