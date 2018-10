David Bisbal y Rosana Zanetti muestran la ecografía de su bebé

Hace tres meses y medio nos sorprendían con su boda y ahora, con la llegada de un bebé. David Bisbal, de 39 años, y Rosana Zanetti, de 30, han anunciado que están esperando su primer hijo en común. El cantante almeriense y la modelo y actriz venezolana han explicado a través de sus perfiles en redes sociales que dentro de unos meses se convertirán en padres. Y lo han hecho mostrando la ecografía.

"Cuando creíamos que ya no podíamos ser más felices, llega la sorpresa más bonita que podíamos recibir. La familia crece", ha explicado Bisbal en dos fotografías a sus más de 2,6 millones de seguidores. En una de ella se ve a la pareja con una ecografía del bebé y en la otra el vientre de la modelo sujeto por tres manos.

Este será el primer hijo en común de la pareja, y el segundo para el músico, que tiene una hija de ocho años con Elena Tablada –que también se ha casado recientemente en Miami– llamada Ella. En varias entrevistas, el cantante ha manifestado su deseo de volver a ser padre.

David Bisbal y Zanetti celebraron el pasado julio en una boda discreta. El año pasado ya se inscribieron como pareja de hecho en el Ayuntamiento de Ajalvir, en Madrid.

MALA RELACIÓN CON SU EX

David Bisbal y su exmujer no mantienen una buena relación. La polémica entre ambos se avivó cuando retomaron el tema de la polémica de hace un mes, cuando la mujer de su ex, Rosanna Zanetti, compartió en Instagram una fotografía en la que aparecía su hija en común con David Bisbal, Ella, algo que no gustó a la Elena.

"La relación es mala por la personalidad de Elena Tablada y por su educación. Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo de mi hija", aseguró el cantante a través de su abogado. A Bisbal, según su abogado, le molesta especialmente que Elena deje caer que el problema de su relación sea de su mujer. "Es incierto que tenga una mala relación por Rosanna. Siempre se ha mantenido al margen y ha sido cariñosa con Ella.