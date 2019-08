Debbie Harry, la cantantante de Blondie, revela que fue violada a punta de cuchillo

La cantante de Blondie, Debbie Harry, ha revelado que fue víctima de una violación a punta de cuchillo en la década de los 70. Se trata de una confesión que aparecerá en su próxima autobiografía, 'Face it', que verá la luz el próximo 1 de octubre en Harper Collins. En las mismas memorias, la icónica artista punk-rock, de 74 años, también explica que la intentaron secuestrar en 1972.

“Except for the occasional quip between songs during performances or press junkets, we’ve rarely gotten even a glimpse behind the curtain. But this year, that’s finally about to change.” pic.twitter.com/QS0Dj1CvcG — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) 25 de julio de 2019

La agresión sexual ocurrió aquella misma década, en el apartamento que compartía con su compañero de banda y pareja, Chris Stein. Una noche, después de pasar por un local, fueron al piso del guitarrista en Nueva York. Al llegar a la puerta principal del apartamento, un "hombre vino detrás de nosotros con un cuchillo", escribe Harry.

Una vez dentro de la casa, el ladrón los ató y les pidió dinero. La cantante explica que no tenía nada en efectivo, así que el hombre se puso a hurgar. "Apiló las guitarras y las cámaras de Chris y luego me desató las manos y me dijo que me quitara los pantalones", relata.

"Ve a limpiarte"

"Él me folló y luego me dijo: 'Ve a limpiarte'", recuerda la artista, que en el mismo libro asegura que en aquel momento no sintió mucho miedo, que le dolieron más las guitarras robadas y que se alegra de que la agresión tuviera lugar antes del sida, porque si no podría haber "enloquecido".

La violación fue anterior a que Blondie alcanzara el éxito, y por el momento no ha trascendido si la cantante llegó a denunciar los hechos ante la Policía.

En el mismo libro también explica otro pasaje sobrecogedor que la relaciona con el famoso asesino en serie Ted Bundy. El criminal que llegó a matar a 30 mujeres, también habría intentado secuestrarla una noche del verano de 1972 en Manhattan. No encontraba taxi y aceptó subir en el coche de un desconocido. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo iba mal. "Cuando me monté, las ventanillas estaban subidas excepto por una pequeña rendija. Me di cuenta de que no había tirador en la puerta, ni botón para abrir la ventana, ni nada... El interior del coche estaba vacío. Se me erizaron los pelos de la nuca, y logré abrir la puerta".

Según ha contado en alguna ocasión, varias décadas más tarde descubrió que el conductor de aquel vehículo no era otro que Ted Bundy, quien murió en la silla eléctrica en 1989 cuando tenía 42 años. "Después lo vi en las noticias, era Ted Bundy.

Por supuesto, el libro también tiene otros capítulos menos escabrosos. Debbie hace balance de sus "aventuras sexuales" y del consumo de drogas. Llega a decir que a finales de los 80 la heroína fue un gran consuelo tras acabar su relación con Stein (en 1989).

En plena gira de conciertos

Blondie alcanzó el estrellato con el álbum 'Parallel Lines' (1978). Después la banda tuvo himnos, como 'Heart of Glass', 'Call Me', 'Rapture', 'The Tide is High'. En 1982 el grupo se separó y Debbie Harry siguió con su carrera en solitario. Lanzó 'KooKoo' (1981) y 'Rockbird' (1986), por ejemplo. En los 90 volvió a resurgir, y actualmente está de gira. Este miércoles, por ejemplo actúa en Santa Bárbara, el jueves, 8 de agosto, en San Francisco, y el sábado, 10, en Woodinville (Seattle).