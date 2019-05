DeGeneres revela que sufrió abusos

Durante una entrevista con David Letterman, en el nuevo programa de Netflix My Next Guest Needs No Introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación), Ellen DeGeneres reveló que su padrastro, al que describió como «un muy mal hombre», le tocaba los pechos con la excusa de buscarle bultos y prevenir así un posible cáncer.

En su adolescencia, su madre, Betty, se casó con su pareja. Poco después, los médicos le diagnosticaron a Betty un cáncer de mama, por lo que tuvo que someterse a una mastectomía que le hizo perder un pecho. Fue entonces cuando comenzaron los abusos, según recoge un adelanto de la segunda temporada del espacio, que se emitirá el viernes.

La situación fue empeorando con el paso del tiempo. Recordó cómo una de las veces, «él trató de echar la puerta abajo, y yo le di una patada a la ventana y salí corriendo porque sabía que eso iba a ir a más», confesó la comunicadora. Tardó años en contárselo a su madre, pero cuando lo hizo, no la creyó. Actualmente está «arrepentida» por no creerla.