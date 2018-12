Diane Keaton recupera una cartera que extravió hace 50 años

Diane Keaton ha recuperado una cartera que perdió hace 50 años después de que la encontraran en un viejo almacén en el condado de Putnam, en Nueva York, según medios locales.

Un cazafortunas, Anton Lulgjuraj, compró en una subasta el contenido del almacén y para su sorpresa encontró el billetero, con un permiso de conducir, así como fotos familiares de la actriz.

This is the craziest story! I don't remeber losing this but I'm not surprised because I've lost my wallet many times! Thank you, Mr. Lulgjuraj! https://t.co/bfLaG9oD1P