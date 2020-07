La doble vida de Dan Brown

El autor de 'El código Da Vinci', el norteamericano Dan Brown, de 56 años, no llevaba por lo visto una vida tan anodina y convencional como explicaba en sus entrevistas. Su exesposa, Blythe Brown, de 68 años, ha presentado esta semana una demanda en New Hampshire, Massachusetts, que ha puesto al descubierto que el famoso escritor de 'best sellers' llevaba una doble vida durante su matrimonio, con varias amantes a las que agasajaba con lujosos regalos. Blythe también asegura que fue ella la que inspiró la mayor parte de las ideas literarias que plasmaba él en sus novelas, incluida la idea central sobre la que gira la novela 'El código Da Vinci', que, en el 2006, fue adaptada al cine con el actor Tom Hanks como Robert Langdon, profesor de simbología religiosa en la Universidad de Harvard . La pareja, que no tiene hijos, se divorció en diciembre de año pasado tras 21 años casados.

Blythe, que es pintora, historiadora, estudiosa de las religiones y que colaboraba en los libros de su exesposo -"sin ella no hubiera popido escribir 'El código da Vinci', reconocía en una entrevista- alega en su demanda, recogida por el diario británico 'Daily Mail', que este le ocultó decenas de proyectos futuros que significan ingresos millonarios, entre los que está incluida una nueva serie de televisión y un libro para niños que se publicará en septiembre y que ya se anuncia en Instagram oficial del autor. La reclamación actual es que Blythe Brown se siente engañada sobre los bienes que repartieron en el momento de su divorcio.

COMPORTAMIENTO "ATROZ"

Describe el comportamiento de Dan Brown hacia ella como "atroz" y asegura que se enteró de sus aventuras extaconyugales con otras mujeres entre las que había una peluquera, una funcionaria y su entrenadora personal, después de que se produjera la ruptura, cuando él abandonó la casa que compartían en Rye Beach, New Hampshire. "Dan ha vivido una vida de mentiras monumentales durante al menos los últimos seis años", asegura. Afirma en la demanda que el escritor "ha retirado durante años y en secreto fondos sustanciales de los bienes matrimoniales para financiar sus relaciones extramatrimoniales con mujeres mucho más jóvenes que él y para mantener su vida clandestina. Según los documentos presentados, regaló un caballo, un coche y las obras de renovación para una casa de los Países Bajos a una entrenadora de caballos por una cifra de casi 308.000 euros.

"No reconozco al hombre en el que Dan se ha convertido. Es hora de revelar su engaño y traición. Después de tanto dolor, es la hora de la verdad. De corregir estos errores, afirma su exesposa. Por su parte Dan Brown ha contestado a las acusaciones a través de un comunicado en el que afirma estar "atónito" por las acusaciones de su exmujer. Según la versión del escritor, él nunca la engañó durante el proceso de divorcio y Blythe se quedó con la mitad de las propiedades de la pareja. El comunicado también dice que por razones conocidas solo por ella, y posiblemente por su abogado, Blythe Brown ha creado a través de esta demanda un relato ficticio y vengativo de nuestro matrimonio diseñado para lastimarme y avergonzarme".

La demanda se ha presentado poco después de que se diera a conocer que el famoso 'best-seller' ha llegado a los cien millones de copias desde que se publicó hace 17 años y que se llevará al teatro en Reino Unido.