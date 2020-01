Las 'dobles' de Meghan Markle

Algunas se parecen a ella como una gota de agua a otra. Las hay que se esfuerzan incluso en acentuar esta notable similitud con una Meghan Markle tan en boca de muchos después de que ella y su marido hayan anunciado esta semana que se apartan de la Casa Real británica. Te las presentamos:

CRISTINA SAAVEDRA





Un calco 'made in spain'. A la presentadora del informativo nocturno de La Sexta, su parecido con la duquesa de Sussex no le ha impedido ser crítica con ella y con la Casa Real británica. Hace un tiempo, tuiteó: «Meghan Markle se define como feminista en la web de la casa real británica, la misma que le prohíbe pintarse las uñas de colores y ponerse falda corta». A las monarquías europeas, y al mundo rosa en general, los conoce bien gracias al programa 'Ahora', que presentó en la Televisión de Galicia. Cristina, que hizo un cameo en 'La casa de papel' interpretándose a sí misma, es la responsable en Costa de Marfil de la ONG Global Humanitaria.

MARÍA ZABAY



Es nuestra siguiente candidata española a 'doble' de Meghan. La conocimos en su faceta de periodista en Intereconomía TV cuando la fichó el entonces ministro José Manuel Soria. Esta aragonesa asegura en su página web que es «escritora, guionista, conferenciante, directora y presentadora de programas de televisión y actriz». María ha sido directora de Comunicación y Prensa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y asesora de diferentes empresas y directivos. Previamente se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza, aunque nunca llegó a decantarse por esta faceta profesional, más deslumbrada por las cámaras y los focos, que se han encargado de destacar su parecido con Meghan Markle.

BEGOÑA VILLACÍS





Afirmar que la vicealcaldesa de Madrid y portavoz del grupo municipal de Ciudadanos se parece a Meghan Markle sería quedarse corta. La abogada y política podría perfectísimamente suplir a la esposa del príncipe Enrique sin que apenas se pudieran apreciar las diferencias entre ambas. Este increíble parecido físico le encanta a la política y ella misma se ha encargado de promocionarlo en las redes con etiquetas tipo #SeparadasAlNacer o #BegoñaVillaSuits, en clara referencia a la serie en la que la actriz trabajaba hasta comprometerse con el príncipe. Por no hablar de la descarada imitación del estilo de la duquesa de Sussex, de la que ha plagiado, literalmente, su 'look' en diversas ocasiones, como la gabardina cruzada que Meghan Markle eligió para posar tras dar a luz a su hijo, Archie, el pasado mayo, y que ella lució en jornada electoral.

ERICA LAUREN



Es una de las modelos 'curvy' más cotizadas del momento y, si no se tiene en cuenta que sus medidas están alejadas de las de Meghan Markle (1,81 metros, 117-99-142 cms. y un 44 de pie), salta a la vista que Lauren tiene un rostro de tez morena y facciones semejantes a la de la esposa del píncipe. «Meghan me parece impresionante, así que me halaga que me comparen. No puedo negar que existen similitudes. Una vez vi una foto suya cuando era joven y me sorprendí porque yo también me veía así a esa edad. Desde que empecé a ser modelo me decían que me parecía a la chica de 'Suits' y tuve que buscarla en Internet para saber quién era», explicaba en una entrevista para la revista 'This is Insider' esta licenciada en Música por la USC Thornton School of Musics y licenciada en Administración de empresas que, además de dedicarse a la moda, ha llevado a cabo proyectos de inclusión social.

OLIVIA MARSDEN





Su vida como recepcionista en Londres transcurría en el anonimato para esta joven de 23 años que en el 2011 descubrió su gran parecido físico con la protagonista de una de sus series preferidas. Pero lo que entonces no fue más que una divertida curiosidad, cambió de rumbo hace un par de años, con el anuncio del compromiso de Meghan Markle con Enrique. «Vi que teníamos el mismo cabello castaño, la misma piel de color ámbar, los mismos ojos marrones», confesó a 'The Sun'. Entonces, alentada por los constantes comentarios sobre su similitud, comenzó a explotar este parececido. Copió el estilo, el peinado, el maquillaje, ¡incluso se quedó embarazada poco después que Meghan!… Y se puso en manos de una agencia de representación, que la convirtió en la doble oficial de la duquesa de Sussex. Requerida para múltiples eventos, hoy cobra más de 1.000 euros por cada una de sus apariciones.

Incluso el actor mexicano Gael García Bernal se ha atrevido a bromear con su parecido con la duquesa. Suyo es este tuit, en el que compara a su personaje en 'La mala educación' de Pedro Almodóvar con la duquesa, llamándola 'hermana'.