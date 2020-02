Duffy fue «violada» y «secuestrada»

Después de una década fuera de los focos, la cantante de soul británica Duffy (35 años) acaba de abrir una cuenta en Instagram donde ha explicado los terribles motivos de su larga ausencia. La intérprete de Mercy asegura que tuvo que hacerlo después de ser «violada, drogada y secuestrada». La también compositora no ha dado más detalles sobre dónde o cuándo ocurrió el incidente. Pero ha asegurado a los 107.000 seguidores que ya tiene en su nuevo perfil que está «bien y segura ahora».

Duffy vendió nueve millones de discos con su álbum debut, Rockferry (2008), que contenía el famoso sencillo de Mercy, y se ganó al público y a la crítica (en el 2009 obtuvo un Grammy y tres premios Brit). Su segundo disco, Endlessly, llegó dos años después. No vendió ni de lejos tanto ni recibió tantos aplausos, pero la cantante apuntaba una prometedora carrera.

La vocalista actuó en un concierto tributo a Edith Piaf en Nueva York en el 2013 y tuvo un pequeño papel en la película británica Legend (2015). Y desde entonces se hizo el silencio: rara vez se la volvió a ver. No fue la presión de la fama la que la alejó de los escenarios. Nada más lejos.

Ella misma responde en su carta: «Muchos de vosotros os preguntáis qué me pasó, adónde fui y por qué», escribe. «La verdad es que, y creedme que estoy bien y a salvo ahora, que fui violada y drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví. La recuperación tomó su tiempo. No hay una forma suave de decirlo. Pero puedo decir que en la última década fueron miles y miles los días que me comprometí en querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente. Ahora el sol brilla».

La cantante no aclara en la misiva publicada en la red social quién la secuestró ni cuándo estuvo cautiva, pero sí que en las próximas semanas respondería a todo en una entrevista.

«Os preguntaréis por qué no decidí usar mi voz para expresar mi dolor. No quería mostrarle al mundo la tristeza de mis ojos. Me pregunté: ¿cómo podía cantar desde mi corazón si este estaba roto?», describe la cantante, que también pide respeto para su familia en estos momentos complicados y pide ayuda a sus fans: «Por favor, apoyadme para hacer de esto una experiencia positiva», concluye.