Elsa Pataky recibe el año con transparencias

Elsa Pataky ha hecho un 'Pedroche' y ha recibido el año con un vestido de tansparencias y rodeada de amigos y familiares en plan 'sdancong queen'. El escenario ha sido su nueva casa junto a Liam Hemrswoth en Byron Bay, en Nueva Gales de Sur (Australia). "Wow, qué sexy", "Cada día estas más guapa", "Me encanta el vestido!", "Espectacular como siempre", "Dios mío, apuesto a que el señor Hemsworth se quedó embobado", "El vestido es impresionante", "Cuerpazo made in Spain", "Me flipas", "Ese le va a gustar a Cristina Pedroche para el año que viene dar las campanadas"... son algunos de los comentarios que ha recibido Elsa Pataky en su primera foto del 2020.