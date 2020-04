Enrique y Meghan vetan a 4 tabloides

Los duques de Sussex han avivado la guerra que mantienen contra algunos medios británicos a los que acusan de haberles amargado la existencia. Desde su nuevo domicilio en Los Ángeles, el príncipe Enrique y Meghan Markle han cortado relaciones con cuatro importantes tabloides del Reino Unido en una carta sin precedentes, en la que dicen están en total desacuerdo con el «estilo de presentación de sus noticias».

Se trata de The Sun, The Daily Mail, The Mirror y The Express, cabeceras que, según ellos, «destrozaron la vida de muchas personas». En su nueva política de comunicación, según la BBC, eso quiere decir que no responderán a ninguna consulta de estos cuatro tabloides.

La decisión de la pareja, desmarcada también de la familia real, se produce poco antes de la primera audiencia de la demanda de Meghan contra Associated Newspapers, la editora del Mail on Sunday.