Espinosa prevé la fecha de su muerte

Aunque hace un mes Albert Espinosa le dijo a Pablo Motos en El hormiguero que aquella iba a ser «la última entrevista» que iba a conceder a la prensa, el escritor y guionista de series tan famosas como Pulseras rojas ha reaparecido en el programa de TV-3 Al cotxe y le ha revelado a su conductor, Eloi Vila, cuándo será la fecha exacta de su muerte. «Lo tengo calculado, me moriré el 23 de abril del 2023».

Espinosa, que presentó su última novela Lo mejor de ir es volver, emocionó una vez más con sus declaraciones. A sus 46 años, asegura que no cree que llegue a los 50. También afirmó estar a favor de la eutanasia.

A pesar de la gravedad de sus palabras, una vez más el escritor volvió a hacer gala de su sentido del humor al recordar los años que lleva luchando: «Yo tenía que morir a los 15 años, y no me moría. Estaba en un hospital para morir, de paliativos, y no me moría. Soy muy revoltoso».