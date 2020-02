Estefanía y Christofer, de 'La isla de las tentaciones', se casan

Después de poner a prueba su relación tras su participación en 'La isla de las tentaciones', Estefanía y Christofer, la pareja estrella del exitoso 'reality' de Mediaset, anuncia que se casan. Así aseguran este miércoles, a golpe de exclusiva, en la portada de 'Lecturas'.

Los concursantes que dieron uno de los momentazos del programa con el ya famoso grito de "Estefaníaaaaa!" que lanzó él, desesperado, al descubrir la infidelidad de su novia (que generó un reto viral en las redes y llegó a colarse en la gala de los Goya), adelantan incluso cuándo se celebrará el enlace: "En verano, con el calor", dicen.

¡BOMBAZO! 💣 Fani y Christofer dan el exclusivón del momento: ¡se casan! 😱 La entrevista conjunta más esperada, hoy en tu kiosco. ¡Corre! #ExclusivaLecturas #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/iea5bwEpcL — Lecturas (@Lecturas) February 19, 2020

"Me gustaría que la boda durara dos días", explica Fani, que también revela su predilección por una ceremonia religiosa y desgrana alguno de los detalles de cómo fue la pedida de mano, con anillo de diamantes incluido: "Ya me lo había pedido en el 2016 en Torrevieja, ahí nos hicimos pareja de hecho", explica la ya experta en 'realities', ya que este jueves seguirá estirando su tirón mediático como concursante de 'Supervivientes'.

LOS TEMORES

El chileno, por su parte, que ya sufrió el ver a su novia con otro en 'La isla de la tentaciones', confiesa sus temores ante la entrada de su pareja en otro 'reality'. "Me da miedo que Fani me sea infiel en 'Supervivientes'", admite. Aunque explica que la ha perdonado, no ha olvidado lo mal que lo pasó. "Olvidar es difícil. No sé si con el tiempo lo conseguiré".

Mientras, ella le lanza una promesa y desvela cuál será su táctica para huir de las 'tentaciones' que se le presenten en Honduras: "Quiero que sepa que no volveré a serle infiel. Me ha dicho que permanezca siempre a 50 metros de los chicos".