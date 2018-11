Fran Rivera: «No me creo nada de Pantoja»

Francisco Rivera, de 44 años, se pronunció ayer sobre el supuesto robo en Cantora, la finca gaditana de Isabel Pantoja, en el programa Espejo público, de Antena 3, en donde colabora, asegurando que no se cree nada: «En Cantora se denunció un robo hace muchos años cuando la justicia obligó a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho de los tres hijos. Esta señora declaró un robo y casualmente solo robaron los lotes de Cayetano y míos. Eran cosas sin valor económico, pero sí sentimental. Han robado otra vez en Cantora, qué mala suerte hombre.... yo no me lo creo. No me creo nada de Isabel Pantoja».

Fran y Cayetano han pedido en numerosas ocasiones a la segunda mujer de su padre que les entregue algunas pertenencias de su padre, sobre todo aquellas más ligadas al toreo. Pero ella nunca ha querido.

NO HAY DENUNCIA / Al parecer, un hombre habría ofrecido a un anticuario varias pertenencias de Paquirri que la cantante guardaba con recelo, entre ellos un premio del torero y un elefante de plata de gran valor, además de sábanas y otros enseres. Fue Kiko Hernández, a través del programa Sálvame, quien lo hizo público, pero por el momento Isabel Pantoja no ha acudido a la comisaría a denunciar los hechos ni habría confirmado nada. Lo que sí es cierto es que este supuesto hurto sí ha traído viejas rencillas familiares.

El hijo de Carmina Ordóñez aseguró en el programa de Susanna Griso que hace años tuvo una conversación con un trabajador de la finca que le aseguró: «Las cosas de valor económico de la cantante las tiene a buen recaudo, y las de valor sentimental las tiene abandonadas en un cuarto, comidas por los ratones». En numerosas ocasiones, los hermanos Rivera han denunciado públicamente la situación, pero Isabel Pantoja no ha cedido.

«Hace años al mayoral lo echaron y por despecho quizás me contó que un día le dijo a Isabel Pantoja: ‘Es una pena que estas cosas de Paco, del maestro, se estén echando a perder, ¿por qué no llama a los hijos y se las llevan?’. Y le respondió: ‘Antes de que lo cojan esos niños las quemo», añadió el ya extorero.

Fran Rivera insistió ayer en el programa que Isabel Pantoja era una persona muy distinta cuando estaba su padre y la actitud que tenía con ellos.

EL APOYO DE KIKO / Según sus palabras, «cuando mi padre murió ya no quise volver a Cantora así que algo debí de ver, porque ella era una persona delante de mi padre, que era una mujer maravillosa, y otra cuando no estaba delante». El diestro admitió que esta tensa relación la conocen los hijos de la tonadillera: «Kiko me lo ha admitido también, que se niega en rotundo a dárnoslo, que su madre no quiere». Sin embargo, Fran no quiere meter a su hermano en una guerra entre ellos y su madre: «Kiko nos quiere y nos adora y no voy a pedirle que empiece una pelea con su madre porque la quiere, pero está de acuerdo con nosotros».

Respecto al presunto robo, el anticuario al que se le presentaron las piezas robadas afirmó que entre las posesiones robadas había mantelería, sábanas, candelabros, y una escultura de un elefante de plata. También había objetos más personales como trofeos de Paquirri y premios de la tonadillera. Según Hola!, el presunto ladrón intentó vender el botín hasta a cuatro personas diferentes.