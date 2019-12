Hallan muerto al actor surcoreano Cha In-ha

El actor y músico surcoreano Cha In-ha, de 27 años, ha sido hallado muerto en su domicilio, según informó el diario Chosun, una tragedia que se suma a los recientes fallecimientos de las también jóvenes intérpretes Sulli y Goo Ha-ra.

"Chan In-ha nos ha dejado el 3 de diciembre", explicó en un comunicado su agencia de representación, Fantasyo, sin aportar más detalles al respecto.

"Pedimos sinceramente que no se difundan rumores ni se publiquen informaciones especulativas para que su familia, que está experimentando la mayor de las penas debido a esta triste y repentina noticia, pueda despedirlo en paz", añade el texto.

De momento no se conocen más detalles sobre el fallecimiento del joven artista, de nombre real Lee Jae-ho y que había participado en varias telenovelas (conocidas popularmente como K-Dramas) y era integrante del grupo musical Surprise U.

La de Cha es la tercera muerte de un joven artista surcoreano en los últimos dos meses.

Los recientes fallecimientos de Sulli, a los 25 años, y Goo Ha-ra, a los 28, se han tratado como suicidios en los medios surcoreanos y han abierto un debate sobre la presión que sufren desde edades tempranas las figuras del entretenimiento en el país asiático, así como el acoso que sufren en redes sociales.

Nacido en 1992, Cha In-Ha debutó en 2017 a través del cortometraje You, Deep Inside of Me y fue miembro del segundo grupo de actores de Fantagio, SURPRISE U. Protagonizó el drama web Miss Independent Jieun 2 y dramas televisivos, incluidos Degree of Love, Wok of Love, Are You Human, Too?, Clean with Passion for Now y The Banker. Su nuevo drama, Love with Flaws, se estrenó el 27 de noviembre.