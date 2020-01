Hugh Grant defiende al príncipe Enrique

El actor Hugh Grant, de 59 años, ha salido en defensa del príncipe Enrique y la decisión de retirarse de las tareas oficiales de la familia real, para mantenerse por sus propios medios entre Canadá y el Reino Unido. Durante una entrevista radiofónica, Grant ha declarado: "Estoy más bien del lado de Enrique. La prensa de los tabloides mató de hecho a su madre. Ahora están haciendo pedazos a su mujer". El actor que lleva casi una década luchando contra la intrusión de cierta prensa en la vida privada de celebridades y ciudadanos anónimos, añadió aludiendo al príncipe: "Creó que, como hombre, es su misión proteger su familia y estoy con él".

Grant, que ha hecho activismo en contra del Brexit y de Boris Jhonson, fue uno de los famosos cuyo teléfono móvil fue intervenido ilegalmente por un diario sensacionalista. En el 2018 recibió una cantidad no especificada del grupo Mirror , que donó a una campaña contra el pinchazo de teléfonos como práctica de los tabloides británicos, que ahora persiguen implacables a Enrique y Meghan. El príncipe tiene puesta una demanda contra los diarios 'The Sun' y 'Mirror' por pinchar hace años su teléfono.

Otro personaje celebre que ha salido en defensa de los duques de Sussex es el músico Stormzy, para quien no hay ningún motivo creíble, por el que a la gente no le guste Meghan. "Es una mujer muy dulce, hace lo que cree y ellos la detestan", pero cuando les piden razones para esa negatividad, "no se encuentra nada creíble en ello"..

THOMAS MARKLE, TESTIGO CONTRA SU HIJA

La guerra entre la prensa y los duques de Sussex se ha calentado aún más después de que desde el 'Mail on Sunday' adviertan que podrían llamar a declarar ante el juez al padre de Meghan, Thomas Markle, como testigo contra su hija, en el proceso que la pareja ha iniciado contra el dominical.

La duquesa está demandando al periódico por haber violado los derechos de autor al haber publicado una carta que ella envió a su padre, quejándose del tratamiento que este le había dado. El argumento de los abogados del 'Mail on Sunday' es que, Meghan, como el resto de los miembros de la realeza, "depende de la publicidad, sobre ellos mismos y sus vidas, para mantener las posiciones privilegiadas que tienen" y por tanto, "no puede esperar privacidad sobre el contenido de la carta".

El periódico niega que se pueda aplicarse una legislación de derechos de autor a un texto que no es literario. También argumenta que el padre de Meghan tiene derecho a defenderse y "a dar su versión de lo que ha pasado entre él y su hija, incluido el contenido de la carta".