Imanol Arias: "Ya mejor que todo llegue al final"

El actor Imanol Arias está tranquilo al saber que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por fraude fiscal junto a su compañera Ana Duato. "Estaba previsto. Ahora se establece que el juicio es por fraude fiscal por lo tanto no hay delito. Además se indica que yo he entregado las cantidades a Hacienda. Así que ya mejor que todo llegue al final", ha dicho a Europa Press el actor, que está trabajando en la obra 'El coronel no tiene quien le escriba'. Por su parte, Ana Duato, que también ha sido imputada por evasión fiscal, asegura: "Así podremos defendernos ante el juez".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone juzgar a los actores, y a otras 29 personas físicas y jurídicas más por el bautizado como 'caso Nummaria', el despacho de abogados dedicado presuntamente a construir y mantener una estructura jurídico económica para que sus clientes evitaran pagar al fisco.

Moreno atribuye a Imanol Arias y Ana Duato un delito contra la Hacienda Pública por defraudar más de 2,7 millones y 1,9 millones de euros, respectivamente. Todo ello dentro de una causa mucho más grande donde se investigan, además de estas dos infracciones, otras de insolvencia punible, estafa procesal y organización criminal atribuibles al resto de sospechosos.

En el escrito del juez también se recoge que Imanol Arias, de 63 años, después de la inspección de la Agencia Tributaria ha realizado hasta ahora diversos ingresos a la Agencia Tributaria por un montante de 2,3 millones de euros. Por su parte, Ana Duato ha pagado también más de 800.000 euros por los años 2010, 2011 y 2012. Entre los acusados también figura el marido de Duato y productor de la serie 'Cuéntame como pasó', Miguel Ángel Bernardeu.