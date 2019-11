Irina Shayk: "Tras el 'Metoo' las mujeres tienen miedo de ser sexis"

"Después del caso Weinstein y del MeToo, ¿la palabra 'sexy' está superada?", le preguntó un periodista del diario italiano 'Il Corriere della Sera' a la modelo rusa Irina Shayk. Y ella contestó: "Hoy las mujeres tienen miedo de sentirse sexis. Pero eso es más que un 'push up' o que un pintalabios, se trata de algo que tienes dentro y que nadie te puede quitar", añadió. La 'top' rusa fue una de las invitadas a la presentación de las nuevas colecciones de la firma de lencería Intimissimi celebrada en Verona. Ella es embajadora de la marca.

En la entrevista en el diario italiano la expareja del actor Bradley Cooper, con la que tiene una hija en común, recordó que ella hubiera querido ser "maestra o música", pero la vida me dio la oportunidad de llegar a esta profesión", y eso que por su físico a menudo se burlaban de ella en la escuela. De ahí que, cuando le piden que ofrezca un consejo a una niña, contesta: "Sentirse bien en la propia piel, perseguir sus sueños y no aceptar nunca un no como respuesta".