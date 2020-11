Isabel Pantoja quiere desheredar a Kiko Rivera

La agria disputa familiar que mantienen Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera, con la herencia de Paquirri de fondo, ha alcanzado este miércoles niveles de aspereza insospechados que no hacen sino confirmar la ruptura total entre ambos. El día ha comenzado con la exclusiva de la revista 'Hola!' en portada, con un comunicado de la tonadillera en el que se defiende de las acusaciones de su hijo y amenaza con demandas contra todo aquel que, según ella, mienta sobre el caso. Y después el melodrama aún ha subido de tono cuando la periodista Marisa Martín-Blázquez ha asegurado en 'El programa de Ana Rosa' (Tele 5) que Pantoja está decidida a desheredar a su hijo.

El conflicto entre Pantoja, de 64 años, y Kiko, de 36, se disparó a raíz de unas declaraciones de él en el programa 'Deluxe' en las que se quejaba de una situación económica desastrosa. Decía que la pandemia había echado al traste muchas actuaciones que tenía programadas como DJ, y añadía que fruto de esa crisis también se encontraba mal anímicamente y sufría depresión y adicciones. Isabel Pantoja llamó al programa y, tras mostrarle su apoyo entre lágrimas, le dijo: "Estamos sanos. Hay una pandemia. Lo que tú estás pasando no es importante, han muerto millones de personas, eso es importante. Tú te puedes curar. Casi nadie está trabajando en el mundo de la cultura, tienes que rezar diariamente por la salud de todo el mundo y, cuando esto acabe y se normalice, saldremos adelante los que estemos vivos".

La herencia de Paquirri

La réplica de Kiko Rivera llegó en días posteriores en una entrevista con la revista 'Lecturas'. Reprochó a su madre que no hubiera vendido la finca 'Cantora', donde ella lleva viviendo desde hace cuatro décadas, para aliviar así su situación económica. Y de ahí ya pasó a acusar a su madre de haberlo engañado con la herencia de su padre, el torero Francisco Rivera, Paquirri, muerto en la plaza de Pozoblanco (Córdoba) en 1984.

Ante la espiral de declaraciones de su hijo -que por otra parte cuenta con el apoyo de sus hermanos de padre Fran y Cayetano- y de los numerosos comentarios que proliferan en programas del corazón, Isabel Pantoja ha emitido el comunicado en el que amenaza con perseguir legalmente todo lo que considere difamatorio contra su "honor e intimidad". Algunas informaciones sugerían que la cantante estaba dispuesta a segregar la finca 'Cantora' en dos mitades (al parecer, la herencia de Paquirri le dejaba a ella el 51%, y a su hijo, el 49%), pero esa opción presenta muchas dificultades. Así que, a tenor de lo revelado en 'El programa de Ana Rosa', Pantoja se plantea ahora emprender las acciones legales pertinentes que permitan desheredar a su hijo.

La defensa de Kiko

Tras la noticia aparecida en 'Hola!', Kiko Rivera no se ha pronunciado, pero sí ha hablado con algunos amigos suyos, como por ejemplo Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' ha comentado este miércoles en el programa que ha hablado con el hijo de Isabel Pantoja y asegura que ha notado al DJ "muy frío" y que no se retracta de ninguna palabra que emitió hace una semana en la entrevista que le realizó Mila Ximénez. "Me ha dicho que esto ya es irreparable", ha revelado Rafa Mora. Y es que parece que la relación entre madre e hijo está en su peor momento.