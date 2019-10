Jennifer Lopez, de fiesta de compromiso

Tras anunciar su compromiso el pasado marzo después de más de dos años de noviazgo, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez celebraron una fiesta de compromiso por todo lo alto. La cantante y el exjugador de béisbol, que se darán el sí, quiero el próximo año, reunieron a sus familiares y amigos más íntimos en una gran celebración que tuvo lugar el pasado viernes en Los Ángeles.

La estrella del Bronx ha compartido con sus fans algunos de los momentos más emotivos de la velada. «Gracias Carol y Bob por la noche más bonita y elegante. Os queremos», escribió junto a las instantáneas.

«Ha sido increíble poder celebrar con nuestras familias y amigos más íntimos», fue el mensaje que compartió Alex Rodriguez, que derrochó complicidad y amor con su prometida, que estaba espectacular vestida de blanco con un favorecedor diseño asimétrico de la firma Solace London. La velada sonaron grandes éxitos como I just can’t stop loving you, de Michael Jackson, y Ain’t no mountain high enough, de Marvin Gaye y Tammi Terrell.