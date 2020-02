Jennifer Lopez muestra un momento inédito con su hija Emme antes de la Super Bowl

La actuación de Jennifer Lopez y Shakira en el descanso de la Super Bowl sigue siendo noticia. El impresionante espectáculo de las dos cantantes ha convertido su 'show' en uno de los mejores de la historia de este evento deportivo.

Así, ambas han querido mostrar sus agradecimientos un día después de subirse al escenario que montaron en el Hard Rock Stadium de Miami. Mientras Shakira ha agradecido su éxito a sus raíces colombianas, Jennifer Lopez ha querido publicar unas imágenes inéditas de los momentos previos a su actuación.

I want to thank Colombia for giving me the mapalé, the champeta, the salsa and the Afro-Caribbean rhythms that allowed me to create the Super Bowl Halftime Show that I dreamed of more than a decade ago. pic.twitter.com/KlBb94vJfL