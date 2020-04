JK Rowling dice que ha superado el coronavirus

JK Rowling, autora de Harry Potter, anunció ayer que ha superado los síntomas del coronavirus y se encuentra «completamente recuperada». En un mensaje de Twitter, afirmó que durante «las dos últimas semanas» ha padecido «todos los síntomas del covid-19», aunque precisó que no se ha sometido a la prueba.Rowling acompaña el tuit del vídeo de un doctor del Hospital Queen’s de Londres, en que este hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus a evitar contraer neumonía.

«¡Gracias por vuestros cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a ti o a tus seres queridos, como hizo conmigo», escribió la autora, que ha lanzado la web Harry Potter at Home (Harry Potter en casa).